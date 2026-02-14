Elazığ'da 7. gün! 74 yaşındaki adam sırra kadem bastı

Asılsız ihbarların da titizlikle değerlendirildiğini belirten Polat, şunları söyledi:

"Valimizin emirleri doğrultusunda ekiplerimiz arama ve tarama çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda 50 kişilik bir ekiple arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu ekiplerin içerisinde AFAD, jandarma, Emniyet Müdürlüğü personeli, sualtı dalgıçlarımız, dron ekiplerimiz ve UMKE yer alıyor. Bir hafta öncesine göre kamu kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına ait arama kurtarma personel sayısını biraz azalttık. Şu an tamamen teknik bir çalışma üzerinden yoğunlaşmış durumdayız. Dron görüntüleri ve sualtı ekiplerimizin elde ettiği görüntüler doğrultusunda hareket ediyoruz. Ayrıca mahallemizin muhtarına gelen bilgiler ve ailenin paylaştığı bilgiler doğrultusunda ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Bu arada asılsız ihbarlar gelmeye devam ediyor, amcamıza benzetmeler oluyor. Bunların tamamını titizlikle değerlendiriyoruz. Şu an emniyetimize ve AFAD’a ait termal kameralı dronlarımız hem havadan hem karadan İbrahim amcamızı aramaya devam ediyor"