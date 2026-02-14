Elazığ'da 7. gün! 74 yaşındaki adam sırra kadem bastı
Elazığ'da evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki İbrahim Kaya'yı arama çalışmaları 7. gününde de sonuçsuz kaldı. Yaklaşık 100 kilometrelik alanı tarayan ekipler, sahadaki çalışmaları teknik verilere yoğunlaştırdı.
Elazığ merkez Esentepe Mahallesi’ndeki evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 74 yaşındaki İbrahim Kaya için başlatılan arama kurtarma faaliyetleri 7 gündür aralıksız sürüyor.
Geride kalan 6 günlük süreçte yaklaşık 100 kilometrelik alanı tarayan ekipler, Kaya’ya ait somut bir bulguya henüz ulaşamadı.
Arama çalışmaları; AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 51 kişilik uzman personelle yürütülüyor. Ekipler, kırsal ve metruk alanlarda iz takip köpekleri eşliğinde kontrollerini sürdürüyor.
Emniyet ve AFAD birimlerine ait dronlar bölgeyi havadan tararken, Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı kurbağa adamlar ise bölgedeki sulak alanlarda ve su birikintilerinde arama yapıyor. Şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmazken, faaliyetlerin belirlenen koordinatlarda devam edeceği bildirildi.
Sahadaki çalışmaların seyrine ilişkin bilgi veren AFAD Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, arama faaliyetlerinin teknik veriler, dron görüntüleri ve su altı ekiplerinin bulguları üzerinden şekillendiğini aktardı.
Asılsız ihbarların da titizlikle değerlendirildiğini belirten Polat, şunları söyledi:
"Valimizin emirleri doğrultusunda ekiplerimiz arama ve tarama çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda 50 kişilik bir ekiple arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu ekiplerin içerisinde AFAD, jandarma, Emniyet Müdürlüğü personeli, sualtı dalgıçlarımız, dron ekiplerimiz ve UMKE yer alıyor. Bir hafta öncesine göre kamu kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına ait arama kurtarma personel sayısını biraz azalttık. Şu an tamamen teknik bir çalışma üzerinden yoğunlaşmış durumdayız. Dron görüntüleri ve sualtı ekiplerimizin elde ettiği görüntüler doğrultusunda hareket ediyoruz. Ayrıca mahallemizin muhtarına gelen bilgiler ve ailenin paylaştığı bilgiler doğrultusunda ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Bu arada asılsız ihbarlar gelmeye devam ediyor, amcamıza benzetmeler oluyor. Bunların tamamını titizlikle değerlendiriyoruz. Şu an emniyetimize ve AFAD’a ait termal kameralı dronlarımız hem havadan hem karadan İbrahim amcamızı aramaya devam ediyor"