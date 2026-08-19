Elazığ’da ağılda dehşet! Kurt sanıp ateş etti: 3 çocuk annesi eşini öldürdü

Elazığ'da ağıla kurt girmemesi için nöbet tuttuğu sırada ses gelmesi üzerine ateş ederek 3 çocuk annesi eşini öldüren şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Elazığ’da ağılda dehşet! Kurt sanıp ateş etti: 3 çocuk annesi eşini öldürdü
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Olay, dün merkeze bağlı Meşeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağıla kurt girmesi üzerine tüfekle nöbet tutmaya başlayan M.K., karanlıkta gelen sesler üzerine hareketlilik fark ederek ateş açtı.

M.K.'nin açtığı ateş sonucu, 3 çocuk annesi eşi Hasret K. (51) vurularak hayatını kaybetti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.K., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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