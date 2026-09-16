Elazığ'da can pazarı! Otomobil takla attı, ikiye ayrıldı
Elazığ-Yurbaşı yolu üzerinde bir Mercedes ile bir Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan Fiat ikiye bölünürken kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Elazığ-Yurbaşı yolu üzerinde iki otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 34 NGZ 131 plakalı Mercedes marka otomobil ile 34 KCT 451 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı
Çarpışmanın etkisiyle ters dönen Fiat marka otomobil ikiye bölündü. Aracın hurdaya döndüğü kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
SAĞLIK VE AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri gönderildi.
Ekiplerin bölgede yaptığı müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri ise olay yerinde incelemelerini sürdürdü.