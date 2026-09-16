Elazığ'da can pazarı! Otomobil takla attı, ikiye ayrıldı

Elazığ-Yurbaşı yolu üzerinde bir Mercedes ile bir Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan Fiat ikiye bölünürken kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Elazığ'da can pazarı! Otomobil takla attı, ikiye ayrıldı - Resim: 1

Elazığ-Yurbaşı yolu üzerinde iki otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

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Elazığ'da can pazarı! Otomobil takla attı, ikiye ayrıldı - Resim: 2

Edinilen bilgilere göre, 34 NGZ 131 plakalı Mercedes marka otomobil ile 34 KCT 451 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı

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Elazığ'da can pazarı! Otomobil takla attı, ikiye ayrıldı - Resim: 3

Çarpışmanın etkisiyle ters dönen Fiat marka otomobil ikiye bölündü. Aracın hurdaya döndüğü kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Elazığ'da can pazarı! Otomobil takla attı, ikiye ayrıldı - Resim: 4

SAĞLIK VE AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri gönderildi.

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Elazığ'da can pazarı! Otomobil takla attı, ikiye ayrıldı - Resim: 5

Ekiplerin bölgede yaptığı müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla kentteki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Elazığ'da can pazarı! Otomobil takla attı, ikiye ayrıldı - Resim: 6

Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Elazığ'da can pazarı! Otomobil takla attı, ikiye ayrıldı - Resim: 7

Jandarma ekipleri ise olay yerinde incelemelerini sürdürdü.

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Elazığ trafik kazası