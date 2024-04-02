Elazığ'da çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı!

Elazığ’da çıkan kavga silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İki grup arasında yaşanan kavagada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişide yaralandı.

Elazığ'da çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı!
Editör: Yağmur Biçen

Elazığ’da çıkan kavga silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İki grup arasında yaşanan kavagada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişide yaralandı.

Kavga, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle olay silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ilk etapta 3 şüpheliyi olayda kullandıkları suç aletleriyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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