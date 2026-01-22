Elazığ'da ev yangını: 17 yaşındaki engelli ve yatalak genç kız hayatını kaybetti

Elazığ’da tek katlı bir evde çıkan yangın can aldı. Dumandan etkilenen 17 yaşındaki engelli genç kız, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Salıbaba Mahallesi İpekyolu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangın sırasında evde bulunduğu öğrenilen engelli ve yatalak 17 yaşındaki Sude Naz Bozyiğit, vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde genç kızın karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bozyiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.