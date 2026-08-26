Elazığ’da fabrikada korkutan yangın! Patlamalar yaşanıyor, ekiplerin müdahalesi sürüyor

Elazığ'da bir yalıtım fabrikasında çıkan yangında dumanlar kentin farklı noktalarından görülürken, fabrikada ara ara patlamalar yaşanıyor. Alevlerin söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Elazığ’da fabrikada korkutan yangın! Patlamalar yaşanıyor, ekiplerin müdahalesi sürüyor - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Megaboard Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

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Elazığ’da fabrikada korkutan yangın! Patlamalar yaşanıyor, ekiplerin müdahalesi sürüyor - Resim: 2

Fabrikadan yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görüntülenirken, söndürme çalışmaları için bölgeye Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü başta olmak üzere belde itfaiyeleri de sevk edildi.

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Elazığ’da fabrikada korkutan yangın! Patlamalar yaşanıyor, ekiplerin müdahalesi sürüyor - Resim: 3

Yangın sırasında dumandan etkilenen vatandaşlara, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı.

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Elazığ’da fabrikada korkutan yangın! Patlamalar yaşanıyor, ekiplerin müdahalesi sürüyor - Resim: 4

İtfaiye ekipleri, ara ara patlamaların yaşandığı fabrikadaki yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Elazığ fabrika yangını