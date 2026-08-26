Elazığ’da fabrikada korkutan yangın! Patlamalar yaşanıyor, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Elazığ'da bir yalıtım fabrikasında çıkan yangında dumanlar kentin farklı noktalarından görülürken, fabrikada ara ara patlamalar yaşanıyor. Alevlerin söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Megaboard Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
Fabrikadan yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görüntülenirken, söndürme çalışmaları için bölgeye Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü başta olmak üzere belde itfaiyeleri de sevk edildi.
Yangın sırasında dumandan etkilenen vatandaşlara, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı.
İtfaiye ekipleri, ara ara patlamaların yaşandığı fabrikadaki yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.