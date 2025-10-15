Elazığ’da gazeteciye silahlı saldırı! Saldırgan yakalandı

Elazığ'da Günışığı Gazetesi imtiyaz sahibi ve Kent Konseyi Başkanı gazeteci Mehmet Nafiz Koca, pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Koca hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis ekiplerince yakalandı.

Elazığ’da basın camiasını sarsan silahlı saldırı olayı dün Rızaiye Mahallesi Asya Sokak’ta, Günışığı Gazetesi binası önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Günışığı Gazetesi imtiyaz sahibi, Elazığ Kent Konseyi ve Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı gazeteci Mehmet Nafiz Koca, gazete binasının önündeki çardakta oturduğu sırada saldırıya uğradı.

Şüpheli R.A., olay yerine pompalı tüfekle gelerek Koca’ya ateş açtı. Saldırı sonucunda gazeteci Koca bacağından yaralandı. 

GAZETECİ KOCA HASTANEYE KALDIRILDI 

Olayın ardından bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Koca, daha sonra Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli R.A., polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı operasyon sonucu bugün yakalandı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, saldırganın kaçış güzergahı güvenlik kameralarıyla tespit edildi. R.A., kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

VALİ NUMAN HATİPOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırının faalinin yakalandığını duyurdu. Hatipoğlu açıklamasında, “Saldırıyı gerçekleştiren fail emniyet güçlerimizin titiz çalışması sonucu yakalanmış olup, ekiplerimizi tebrik ediyor, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Soruşturma titizlikle devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.

