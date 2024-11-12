Elazığ'da halk otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Elazığ'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Halk otobüsü ile silobas dorse takılı tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Elazığ'da halk otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var
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Elazığ'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Elazığ-Baskil kara yolu oldu.

Edinilen bilgiye göre, 23 ABR 802 plakalı halk otobüsü ile 24 ABN 858 plakalı silobas dorse takılı tır çarpıştı.

Elazığ'da halk otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, halk otobüsündeki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da halk otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var - Resim : 2

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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