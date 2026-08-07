Elazığ'da intihar notu 1 milyar TL'lik çeteyi çökertti! 6 kişi tutuklandı

Elazığ'da tefecilerin eline düştüğünü belirterek yaşamına son veren bir vatandaşın geride bıraktığı intihar mektubu polis ekiplerini harekete geçirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Elazığ'da intihar notu 1 milyar TL'lik çeteyi çökertti! 6 kişi tutuklandı
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen planlı operasyonda, tefecilik ağı deşifre edilerek 6 şüpheli tutuklandı.

İntihar mektubu devasa vurgunu ortaya çıkardı

Hayatına son veren vatandaşın bıraktığı not üzerinden başlatılan detaylı incelemelerde, şüphelilerin sistematik bir tefecilik çarkı kurduğu belirlendi. Şüpheli şahısların;

Çek kırmak suretiyle yüksek faiz uyguladıkları,

Faizle borç para verip alacakları tahsil etmek amacıyla mağdurlardan gayrimenkul ve lüks araç devri aldıkları,
Suç takibini zorlaştırmak için 3. şahısları araç olarak kullandıkları tespit edildi.
Verilerin incelenmesi sonucu tefecilik suçuna konu yaklaşık 1 milyar Türk Lirası değerinde araç, para ve gayrimenkul hareketliliği saptandı.

1 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu, 6 kişi tutuklandı

Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca mahkeme kararıyla şüphelilerin tüm şahsi banka hesaplarına, kullanımında bulundukları şirket hesaplarına ve tefecilik faaliyeti kapsamında edindikleri tüm taşınmazlara el konuldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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