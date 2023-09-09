Elazığ’da korkutan yangın: Alevler büyük bir alana yayıldı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde, sabah saatlerinde trafodan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Ekipler ve vatandaşların yardımıyla yangın kontrol altına alındı.

Elazığ’da korkutan yangın: Alevler büyük bir alana yayıldı
Son Güncelleme:

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde trafodan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.
Olay, sabah saatlerinde Karakoçan ilçesi Yeniköy ve Bahçecik köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafodan sıçrayan kıvılcımlar, otluk alanı tutuşturdu. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yolun karşısında bulunan işletmeler de alevlerin iş yerlerine ulaşmaması için önlem aldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çok Okunanlar
G 20 Liderler Zirvesi'nden çarpıcı fotoğraflar!
G 20 Liderler Zirvesi'nden çarpıcı fotoğraflar!
Saç egzamasına ne iyi gelir? Evde uygulanabilecek tedaviler...
Saç egzamasına ne iyi gelir? Evde uygulanabilecek tedaviler...
MASTERCHEFF'TE bu haftaki ödül oyununu kim kazandı? MASTERCHEFF'TE 100 bin TL'yi kim kazandı?
MASTERCHEFF'TE bu haftaki ödül oyununu kim kazandı? MASTERCHEFF'TE 100 bin TL'yi kim kazandı?
Çok sayıda can kaybı var
Çok sayıda can kaybı var
9 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
9 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Öne Çıkanlar "Orta Vadeli Planda olmayanlar" - Halil Nebiler - Televizyon Gazetesi - Ulusal Kanal "Orta Vadeli Planda olmayanlar" - Halil Nebiler - Televizyon Gazetesi - Ulusal Kanal Deprem yasasında detaylar ortaya çıkmaya başladı! Deprem yasasında detaylar ortaya çıkmaya başladı!