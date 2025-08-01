Elazığ’da maden ocağında göçük!

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında bir işçinin kaldığı belirtilirken, olayın hemen ardından AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olayın ardından arama kurtarma çalışmalarına hızla başlandığı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor…