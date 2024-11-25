Elazığ'da okullar tatil edildi

Elazığ'da şiddetli kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kentteki olumsuz hava koşulları eğitim öğretimi vurdu.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'ndan da öğrencileri ilgilendiren kritik bir açıklama geldi. Numan Hatipoğlu, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Numan Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler, tüm çabamız sizin eğitim hayatınızın aksamasız olarak geçmesi için. Ancak yağışların akşama göre beklenenden daha fazla olduğunu gözlemledim tüm gece. Sizleri seviyor ve değer veriyoruz, bu nedenle bugün itibarıyla 1 gün eğitime ara veriyoruz. Ayrıca engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaklardır." ifadelerini kullandı.