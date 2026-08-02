Elazığ'da orman yangını! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü

Edinilen bilgilere göre yangın, Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı köyü Bağlamaz Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Köylüler ve ekipler seferber oldu

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, köylülerin de desteğiyle alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemek için yoğun bir çalışma başlattı.

Bölgede yangını kontrol altına alma çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.