Elazığ'da peş peşe depremler! Sabah 3.6 ile sallanmıştı, az önce bir sarsıntı daha oldu

Elazığ, Arife gününe peş peşe yaşanan sismik hareketliliklerle başladı. Sabah saatlerinde kent merkezinde hissedilen ilk sarsıntının ardından, saatler 10.37'yi gösterdiğinde bölgede bir deprem daha kaydedildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, yaşanan depremlerin teknik detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

İşte 26 Mayis 2026 Salı günü Elazığ'da meydana gelen peş peşe depremlerin kronolojik listesi:

1. Deprem (Elazığ Merkez)

Meydana Gelme Saati: 06:45
Sarsıntının Büyüklüğü: 3.6
Depremin Derinliği: Yaklaşık 13 kilometre

2. Deprem (Elazığ Sivrice)

Meydana Gelme Saati: 10.37
Sarsıntının Büyüklüğü: 3.9

Saha Ekipleri Teyakkuzda: Olumsuz Bir Durum Yok

Sabah erken saatlerde yaşanan 3.6'lık sarsıntının ardından sahada inceleme yapan ekipler, saat 10.37'de merkez üssü Sivrice olan 3.9 büyüklüğündeki ikinci depremle birlikte tarama çalışmalarını genişletti. Alınan ilk bilgilere göre, peş peşe yaşanan bu sarsıntılar kent genelinde kısa süreli bir endişeye yol açsa da şu ana kadar herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da binalarda hasar gibi olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi. AFAD ve yerel yönetimlerin bölgedeki anlık takibi sürüyor.

