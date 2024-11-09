Elazığ'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait iki sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Elazığ'da PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
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Elazığ Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Er Davut Günay 2024-13 Operasyonu" düzenledi.

Operasyonda geçmiş yıllarda terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı değerlendirilen iki sığınak tespit edildi.

Sığınaklardaki aramada 41 fişek, 12 pil, akü, 20 mutfak ve piknik tüpü ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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