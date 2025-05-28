Elazığ’da pompalı tüfekli saldırı: 2’si ağır 8 kişi hastanelik oldu

Elazığ’da husumetli iki grup arasında yaşanan kanlı olay, kenti sarsan bir saldırıya dönüştü. Ulukent Mahallesi Mevlana Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar otomobille olay yerine geldi. Edinilen bilgiye göre, saldırganlar araçtan inmeden pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı.

Olay sırasında bir iş yerinin önünde oturmakta olan E.A., Ö.M., Y.B., C.Ç., M.F.A., N.R.P., E.B. ve G.B. isimli 8 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar, olayın hemen ardından geldikleri araçla hızla kaçtı.

Silah seslerinin yankılanmasıyla birlikte mahalle adeta savaş alanına döndü. Panikle dışarı çıkan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, daha sonra 8 kişiyi hastaneye sevk etti. Yaralılardan E.A. ve Ö.M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çok yönlü soruşturma başlattı.