Elazığ'da sabah saatlerinde korkutan deprem! AFAD açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından geçilen son dakika verilerine göre, Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın sismik verilerine göre sarsıntı, sabah tam 06.45’te kaydedildi. Merkez üssü Elazığ merkez olarak belirlenen depremin, yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Sabahın erken saatlerinde hissedilen sarsıntı, kısa süreli bir paniğe yol açtı.

Saha Taramalarında Olumsuz Bir Durum Yok

Depremin hemen ardından AFAD ve yerel güvenlik birimleri koordinasyonunda sahada hızlı bir tarama çalışması başlatıldı. Yapılan ilk incelemeler ve gelen ihbarlar neticesinde, sarsıntı nedeniyle herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da binalarda hasar gibi olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki tedbir amaçlı takibi sürüyor.