Elazığ'da serinlemek için göle giren genç boğuldu

Alınan bilgiye göre, Hazar Gölü'nün Sürek köyü yakınlarında arkadaşlarıyla pikniğe giden 24 yaşındaki Mine B, serinlemek için göle girdi.

Mine B'nin bir süre sonra suda kaybolması üzerine arkadaşları durumu güvenlik güçleri ile AFAD ve sağlık ekiplerine iletti.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, gölde yaptıkları aramada gencin cansız bedenine ulaştı.

Mine B'nin cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.