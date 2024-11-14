Elazığ'da uyuşturucu operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da zehir tacirlerine yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı
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Yurt içinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları ve operasyonları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Elazığ'da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 179,82 gram metamfetamin, 104 gram kannabinoid, 223 sentetik ecza, 1,54 gram esrar, 3 hassas terazi, 10 ruhsatsız tabanca ve 10 şarjör ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 945 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Elazığ uyuşturucu operasyon
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