Elazığ'da yaşlı çiftin katledildiği vahşi cinayette gelişme: Ç.G. gözaltına alındı!

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde 8 Eylül gecesi iki katlı müstakil evlerinde hem silahla vurulan hem de evleri ateşe verilerek katledilen 79 yaşındaki Ağa Üykü ve 72 yaşındaki Nimet Üykü çiftinin cinayet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Elazığ'da yaşlı çiftin katledildiği vahşi cinayette gelişme: Ç.G. gözaltına alındı!
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Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasında çıkan yangının ardından evde cansız bedenleri bulunan yaşlı çiftin otopsisinde göğüs bölgelerinde mermi izlerine rastlanmış, çiftin öldürüldükten sonra delillerin karartılması için evin ateşe verildiği belirlenmişti.

Olay yerinden Nimet Üykü’ye ait 2 bilezik, 1 kolye ve 2 küpeyi gasp ederek İstanbul’a kaçan ve çalınan altınları kuyumcuda satmaya çalışan cinayet şüphelisi H.Ç., havalimanındaki X-Ray görüntülerinden tespit edilerek yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' ile 'Yağma' suçlarından tutuklanmıştı.

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Karakoçan Cumhuriyet Savcısı Ahmet Burak Kara’nın talimatıyla soruşturmayı derinleştiren JASAT bünyesindeki özel ekip, tutuklu şüpheli H.Ç.’nin cinayeti tek başına işlemediği ve olay anında yanında bir kadının bulunduğu ihtimali üzerine yoğunlaştı.

Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde; Koçyiğitler köyünde ikamet eden ancak bir süredir Diyarbakır’daki eniştesinin yanında kaldığı belirlenen Ç.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki sorgu ve işlemlerinin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

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