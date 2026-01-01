Elazığ’da yolcu minibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Elazığ'da etkisini gösteren kar yağışı trafiği birbirine kattı. Seyir halindeki bir yolcu minibüsü şarampole devrildi.

Elazığ’da yolcu minibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var
Kaza, Elazığ-Bingöl kara yolunun Yazıkonak beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 23 K 5206 plakalı yolcu minibüsü, yoğun kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

MİNİBÜS ARAZİYE SAVRULDU

Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle birlikte savrulan araç, yoldan çıkarak araziye devrildi. Feci kazada minibüs içerisinde bulunan toplam 10 kişiden 9'u yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine ivedilikle 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kent genelindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Elazığ
