Elazığ'da yolcu otobüsüne saldırı... Önce hakaret ettiler sonra taş ve demirle saldırdılar

Muş’tan Bursa’ya giden yolcu otobüsü, Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde kısa süreli mola verdiği sırada saldırıya uğradı. Otobüs şoförü ve yolcular yaşananları anlattı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş’tan Bursa’ya seyir halinde olan yolcu otobüsü, Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bir yolcunun talebi üzerine kısa süreli olarak durdu. Otobüs, yolcu indikten sonra çevrede bulunan bazı kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Olayla ilgili konuşan otobüs şoförü Melik Taşdemir, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Bir yolcumuz lavaboya gitmek istedi. Biz de müsait bir yerde durabileceğimizi söyledik. Yolcu indikten sonra bir vatandaş yolcuya hakaret etti. Ardından araçta çalışan personele ağır sözler kullanıldı. Diğer yolcuların müdahale etmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Ağaç, demir ne buldularsa vurmaya çalıştılar. Biz araya girmeye çalışınca olay daha da büyüdü. Şu anda mağduriyet yaşıyoruz, yolumuza devam edemiyoruz. Otobüste 42 yolcu vardı, çocuklar ve aileler de bulunuyordu.”

“ŞOFÖRÜ ÖLDÜRMEK İSTERCESİNE....”

Otobüste yolcu olarak bulunan Ayşe Akçil ise yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Muş-Bursa seferini yapan otobüste seyahat ediyorduk. Karakoçan mevkiinde otobüse saldırı gerçekleşti. Otobüsün kendisine, şoföre ve muavine saldırdılar. Çok korktuk. Çok sayıda çocuk ve yaşlı yolcu vardı. Şoförü öldürmek istercesine saldırdıklarını gördük.”

ŞİKAYETÇİ OLDULAR, İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından otobüs araç kabul tesislerine çekildi ve jandarmaya bilgi verildi. Şoför, muavin ve otobüste bulunan tüm yolcuların saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Olay nedeniyle otobüste maddi hasar meydana gelirken, yolcular büyük korku yaşadı. Yaşananlarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

