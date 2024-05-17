Elazığ'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Elazığ'da feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza, Cahit Dalokay Caddesi Kekliktepe alt geçidinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kazaya, O.Ç. idaresindeki 23 ADJ 634 plakalı hafif ticari araç ile A.Ö'nün kullandığı 23 AEH 263 ve A.C.G. yönetimindeki 23 AEH 589 plakalı otomobiller karıştı. Kazada, sürücü O.Ç. ile araçlarda bulunan E.K. ve C.A.Ü. yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.