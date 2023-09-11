Elazığ'da zincirleme trafik kazası yaşandı!

Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da zincirleme trafik kazası yaşandı!
Elazığ'da zincirleme trafik kazası yaşandı!
Editör: Süleyman Daban
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Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 23 EB 962 plakalı halk otobüsü, Güney Çevre Yolu bağlantı yolunda 06 FY 788 plakalı otomobile çarptı.

Sürüklenen otomobil ise seyir halindeki 77 AAS 647 plakalı otomobille çarpıştı.

Zincirleme kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Azerbaycan o ülkeye nota verdiAzerbaycan o ülkeye nota verdiDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # zincirleme trafik kazası # Elazığ
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