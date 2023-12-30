Elazığ'ı Sevindiren Haber Naci Görür'den Geldi!

Elazığ'ı sevindiren haber geldi. Prof. Dr. Naci Görür, bugün Elazığ'da gerçekleşen depremin ardından sosyal meda üzeirnde önemli açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Elazığ'ı Sevindiren Haber Naci Görür'den Geldi!
Elazığ'ı Sevindiren Haber Naci Görür'den Geldi!
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Prof. Dr. Naci Görür, Kandilli Rasathanesi'ne göre, bugün Elazığ'da meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya uygulaması X üzerinden Elazığlıları sevindirecek ifadelerde bulundu. Peki Naci Görür Elazığ için neler söyledi? İşte Prof. Dr. Naci Görür'ün Elazığ depremi sonrası yaptığı açıklamanın ayrıntıları...

Elazığ'ı Sevindiren Haber

Elazığ'ı Sevindiren Haber Naci Görür'den Geldi
Elazığ'ı Sevindiren Haber Naci Görür'den Geldi!

Prof. Dr. Naci Görür, bugün gerçekeleşen Elazığ depreminden sonra aşağıdaki sözleri söyledi. Elazığlıların yüreklerinse su serpti;

Elazığ Küllük’te 4,4 deprem oldu. Depremin yeri DAF’ın daha önce kırılan Sivrice ile Malatya arasındaki kesimi. Bu kesim muhtemelen 6 Şubat depremlerinde stres transferi ile yüklendi. Bu deprem de bu zon içerisinde yüklenme nedeniyle olan bir küçük deprem. Elazığ’da afet boyutunda bir deprem beklemiyorum. Endişeye mahal yok. Sevgiyle
Elazığ'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem!Elazığ'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem!Gündem
# naci görür # deprem # Elazığ
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