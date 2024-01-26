Elbistan'da deprem oldu

AFAD duyurdu, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7,04 olara kaydedildi.

Elbistan'da deprem oldu

AFAD X üzerinden duyurdu, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7,04 olara kaydedildi.

Gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu...Gece yarısı korkutan deprem! AFAD duyurdu...Gündem
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