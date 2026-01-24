Elektrik direğine saplanan Tofaş hurdaya dönmüştü: 18 yaşındaki gençten acı haber
Hatay’da kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine ok gibi saplandığı feci kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki genç, yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam sınavında sona geldi.
Kaza, 18 Ocak akşamı Hatay’ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde meydana geldi.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği Tofaş marka otomobil, savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın arka kısmı direğe saplandı.
HURDAYA DÖNEN ARAÇTA SIKIŞTILAR
Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, araç içinde sıkışan M.A.K. ve Ali Kaçar yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
6 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan 18 yaşındaki Ali Kaçar’ın durumunun ağır olduğu belirlendi. Yoğun bakımda tutulan Kaçar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.