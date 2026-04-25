Elektrik faciası iddiası! Burdur'da bugün evlenecek çift evlerinde ölü bulundu

Dün akşam kına gecelerini yapan ve bugün düğünleri olacak Ayşegül Maral (20) ile Fatih Özaslan (34) çifti, sabah saatlerinde evlerinde ölü bulundu. Genç çiftin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Küçükalan köyünde, bugün düğünleri yapılacak olan 20 yaşındaki Ayşegül Maral ve 34 yaşındaki Fatih Özaslan, sabah saatlerinde ikametlerinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YASLA SONUÇLANDI

Dün akşam kına gecesi merasimlerini gerçekleştiren ve bugün dünyaevine girmeye hazırlanan çiftten haber alamayan yakınları evlerine gitti. İçeri girdiklerinde çifti hareketsiz yatarken bulan aile üyeleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk kontrollerde Maral ve Özaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri ikamette detaylı bir inceleme başlattı. Evde yapılan ilk değerlendirmelerde, çiftin elektrik akımına kapılması sonucu hayatlarını kaybettikleri ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Genç çiftin kesin ölüm nedeni, morgda yapılacak olan otopsi işleminin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat sürüyor.

