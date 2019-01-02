Mardin merkez ve ilçelerinde sık sık yaşanan elektrik kesintileri vatandaşı isyan ettirdi. Yöre halkı, "Elektiriğimiz neden özelleşti?" diyerek yetkililere tepki gösterdi.

Elektrik kesintilerinden bıkan Mardinliler sokağa çıktı. 2013 yılında elektriğin özel şirkete devredilmesine tepki gösterdiler.



Mardin merkez Artuklu, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde sık sık aynı sorun yaşanıyor. Elektrik kesintileri yaz kız sık sık meydana geliyor.



İstasyon Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, elektrik kesintilerini protesto etti.



Mahallede bulunan ev sayısı ile elektrik trafoları birbirini dengelemiyor. Bu nedenle trafolar sürekli arızalanıyor.



Elektrik olmayınca adeta hayat duruyor.



Eylemin ardından telefonla Valilik ile görüşen kadınlar, işin takipçisi olacaklarını söyledi.





ulusal.com.tr