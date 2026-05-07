Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 8 Mayıs 2026 elektrik kesintileri

İstanbul’un her iki yakasında 8 Mayıs 2026 tarihinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) verilerine göre, özellikle şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde kesintilerin 8 saate kadar sürmesi bekleniyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hazırlıklı olmaları uyarısı yapıldı.