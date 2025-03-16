Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 17 Mart elektrik kesintileri
İstanbul'da 17 Mart 2025 tarihinde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Bu kesintiler, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli ilçe ve mahallelerde gerçekleşecek. 17 Mart'ta hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte yanıtı
Aşağıda, etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri detaylı olarak listelenmiştir:
Avrupa Yakası:
Arnavutköy:
Mahalleler: Kıraç, Hadımköy
Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00
Başakşehir:
Mahalleler: Bahçeşehir 1. Kısım, Bahçeşehir 2. Kısım
Kesinti Saatleri: 10:00 - 16:00
Beylikdüzü:
Mahalleler: Yakuplu
Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00
Gaziosmanpaşa:
Mahalleler: Merkez, Karadeniz
Kesinti Saatleri: 09:30 - 17:30
Kağıthane:
Mahalleler: Gültepe, Merkez
Kesinti Saatleri: 10:00 - 16:00
Küçükçekmece:
Mahalleler: Atakent, Cennet
Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00
Silivri:
Mahalleler: Alipaşa, Yeni Mahalle
Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00
Esenler:
Mahalleler: Fatih, Tuna
Kesinti Saatleri: 09:00 - 13:00
Eyüpsultan:
Mahalleler: Çırçır, Rami
Kesinti Saatleri: 09:30 - 17:30
Sultangazi:
Mahalleler: Cebeci, 50. Yıl
Kesinti Saatleri: 10:00 - 16:00
Ataşehir:
Mahalleler: Atatürk, İçerenköy
Kesinti Saatleri: 10:00 - 16:00
Çekmeköy:
Mahalleler: Çekmeköy Merkez, Taşdelen
Kesinti Saatleri: 09:30 - 17:30
Kadıköy:
Mahalleler: Kozyatağı, Kayışdağı
Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00
Sancaktepe:
Mahalleler: Mevlana, Sarıgazi
Kesinti Saatleri: 09:30 - 17:30
Kartal:
Mahalleler: Orhantepe, Karlıktepe
Kesinti Saatleri: 09:30 - 17:30
Maltepe:
Mahalleler: Altayçeşmesi, İdealtepe
Kesinti Saatleri: 10:00 - 16:00
Pendik:
Mahalleler: Kaynarca, Kurtköy
Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00
Şile:
Mahalleler: Şile Merkez, Ağva
Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00
Şişli:
Mahalleler: Merkez, Piyalepaşa
Kesinti Saatleri: 10:00 - 16:00
Tuzla:
Mahalleler: Aydınlı, İçmeler
Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00
Üsküdar:
Mahalleler: Kısıklı, Altunizade
Kesinti Saatleri: 09:30 - 17:30
Zeytinburnu:
Mahalleler: Merkezefendi, Kazlıçeşme
Kesinti Saatleri: 10:00 - 16:00