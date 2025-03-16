Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 17 Mart elektrik kesintileri

İstanbul'da 17 Mart 2025 tarihinde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Bu kesintiler, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli ilçe ve mahallelerde gerçekleşecek. 17 Mart'ta hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte yanıtı

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 17 Mart elektrik kesintileri - Resim: 1

Aşağıda, etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri detaylı olarak listelenmiştir:

Avrupa Yakası:

Arnavutköy:

Mahalleler: Kıraç, Hadımköy
Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00




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Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 17 Mart elektrik kesintileri - Resim: 2

Başakşehir:

Mahalleler: Bahçeşehir 1. Kısım, Bahçeşehir 2. Kısım
Kesinti Saatleri: 10:00 - 16:00
Beylikdüzü:

Mahalleler: Yakuplu
Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

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Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 17 Mart elektrik kesintileri - Resim: 3

Gaziosmanpaşa:

Mahalleler: Merkez, Karadeniz
Kesinti Saatleri: 09:30 - 17:30
Kağıthane:

Mahalleler: Gültepe, Merkez
Kesinti Saatleri: 10:00 - 16:00

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Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 17 Mart elektrik kesintileri - Resim: 4

Küçükçekmece:

Mahalleler: Atakent, Cennet
Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00
Silivri:

Mahalleler: Alipaşa, Yeni Mahalle
Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

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Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 17 Mart elektrik kesintileri - Resim: 5

Esenler:

Mahalleler: Fatih, Tuna
Kesinti Saatleri: 09:00 - 13:00

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Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 17 Mart elektrik kesintileri - Resim: 6


Eyüpsultan:

Mahalleler: Çırçır, Rami
Kesinti Saatleri: 09:30 - 17:30

Sultangazi:

Mahalleler: Cebeci, 50. Yıl
Kesinti Saatleri: 10:00 - 16:00

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Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 17 Mart elektrik kesintileri - Resim: 7

Ataşehir:

Mahalleler: Atatürk, İçerenköy
Kesinti Saatleri: 10:00 - 16:00
Çekmeköy:

Mahalleler: Çekmeköy Merkez, Taşdelen
Kesinti Saatleri: 09:30 - 17:30

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Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 17 Mart elektrik kesintileri - Resim: 8

Kadıköy:

Mahalleler: Kozyatağı, Kayışdağı
Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00


Sancaktepe:

Mahalleler: Mevlana, Sarıgazi
Kesinti Saatleri: 09:30 - 17:30

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Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 17 Mart elektrik kesintileri - Resim: 9

Kartal:

Mahalleler: Orhantepe, Karlıktepe
Kesinti Saatleri: 09:30 - 17:30

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Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 17 Mart elektrik kesintileri - Resim: 10

Maltepe:

Mahalleler: Altayçeşmesi, İdealtepe
Kesinti Saatleri: 10:00 - 16:00
Pendik:

Mahalleler: Kaynarca, Kurtköy
Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

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Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 17 Mart elektrik kesintileri - Resim: 11

Şile:

Mahalleler: Şile Merkez, Ağva
Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00
Şişli:

Mahalleler: Merkez, Piyalepaşa
Kesinti Saatleri: 10:00 - 16:00
Tuzla:

Mahalleler: Aydınlı, İçmeler
Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00
Üsküdar:

Mahalleler: Kısıklı, Altunizade
Kesinti Saatleri: 09:30 - 17:30
Zeytinburnu:

Mahalleler: Merkezefendi, Kazlıçeşme
Kesinti Saatleri: 10:00 - 16:00

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