Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 21 Mayıs elektrik kesintileri
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), İstanbul genelinde planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yaşanacağını açıkladı.
Şehir genelinde 22 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek arıza, onarım ve şebeke bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelere geçici olarak enerji verilemeyecek. Güne kesintiyle uyanan veya hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar ise arama motorlarında “Elektrikler ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek?” sorularına yanıt arıyor.
İstanbul’daki elektrik tedarik operasyonları ve kesinti yönetimleri iki ana kurum tarafından yürütülüyor. Anadolu Yakası’ndaki tüm planlı kesintiler, şebeke ve arıza çalışmaları AYEDAŞ tarafından üstlenilirken; Avrupa Yakası’ndaki elektrik dağıtım, arıza giderme ve altyapı işlemlerinden ise BEDAŞ sorumlu olarak faaliyet gösteriyor.
Vatandaşlar, kendi bölgelerindeki güncel çalışma takvimini, kesintiden etkilenecek mahalleleri ve enerjinin yeniden verileceği saatleri her iki kurumun resmi internet sitelerinde yer alan "Planlı Kesintiler" sorgulama ekranları ve mobil uygulamaları üzerinden anlık olarak takip edebiliyor. Ayrıca aboneler, planlı elektrik kesintilerine dair önceden SMS bilgilendirmesi almak için de ilgili elektrik dağıtım şirketlerine başvuruda bulunabiliyor.