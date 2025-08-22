Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 23 Ağustos elektrik kesintileri

Elektrik kesintisi ile ilgili güncel bilgiler, ALO 186 hattı üzerinden veya AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın resmi internet sitelerinden öğrenilebiliyor. İstanbul Anadolu Yakası’nda yaşanacak kesintiler AYEDAŞ tarafından, Avrupa Yakası’ndaki kesintiler ise BEDAŞ tarafından yönetiliyor.