Elektrik kesintisi 9 saat sürecek: 23 Ağustos elektrik kesintileri
İstanbul’da BEDAŞ ve AYEDAŞ, 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü yapılacak planlı bakım ve elektrik kesintisi çalışmalarıyla ilgili mahalle mahalle açıklama yaptı. Elektriklerin ne zaman geleceği ve kesintilerin süresi, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Elektrik kesintisi ile ilgili güncel bilgiler, ALO 186 hattı üzerinden veya AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın resmi internet sitelerinden öğrenilebiliyor. İstanbul Anadolu Yakası’nda yaşanacak kesintiler AYEDAŞ tarafından, Avrupa Yakası’ndaki kesintiler ise BEDAŞ tarafından yönetiliyor.
AYEDAŞ, Anadolu Yakası’ndaki elektrik kesintilerini internet sitesinden ve mobil uygulamasından duyururken, BEDAŞ Avrupa Yakası’ndaki planlı kesintileri web sitesinde “Planlı Kesintiler” bölümünden paylaşmakta. Ayrıca SMS ile bilgilendirme almak isteyen vatandaşlar BEDAŞ’a başvuruda bulunabiliyor.
İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanacak mahalle ve ilçeler hakkında detaylı bilgiler için resmi sorgulama sayfaları ve mobil uygulamalar düzenli olarak takip edilebilir.
23 AĞUSTOS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
