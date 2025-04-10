Elektrik kesintisi saatler sürecek: 11 Nisan elektrik kesintileri
İstanbul'da uzun süredir devam eden planlı bakım çalışmaları nedeniyle, BEDAŞ 11 Nisan 2025 Cuma günü bazı ilçelerde elektrik kesintisi gerçekleştirecek.
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Elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler ve mahalleler, BEDAŞ tarafından önceden duyurulmuş durumda.
İstanbul'daki bu kesintiler, bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında belirli bölgelere yönelik olarak yapılacak.
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