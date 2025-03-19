Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: 20 Mart elektrik kesintileri

Kartal İlçesi:

Atalar Mahallesi: Mustafa Kemal, Orta, Gümüşpala, Esentepe, Huzur ve Atalar sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Cevizli Mahallesi: Cevizli, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Soğanlık Mahallesi: Soğanlık, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Pendik İlçesi:

Kaynarca Mahallesi: Kaynarca, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İMES Mahallesi: İMES, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.