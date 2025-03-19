Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: 20 Mart elektrik kesintileri

20 Mart 2025 Perşembe günü İstanbul'da planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Bu kesintiler, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli ilçeler ve mahallelerde gerçekleşecektir. 20 Mart perşembe İstanbul elektrik kesintileri...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yayınlanma: Güncellenme:
Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: 20 Mart elektrik kesintileri - Resim: 1

Aşağıda, etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri detaylı olarak listelenmiştir:

1 10
Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: 20 Mart elektrik kesintileri - Resim: 2

Avcılar:

Merkez-Ambarlı Mahallesi: Ceyhan ve Martı Sokakları'nda 13:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır

2 10
Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: 20 Mart elektrik kesintileri - Resim: 3

Bağcılar:

Merkez-Fevzi Çakmak Mahallesi: 2002., 2005., 2006., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2019., 2020., 2027., 2028., 2029., 2030., 2031., 2033., 2034., 2035., 2036., 2051., 2052. Sokakları'nda 11:00 - 13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 10
Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: 20 Mart elektrik kesintileri - Resim: 4

Bahçelievler:

Merkez-Siyavuşpaşa Mahallesi: Aydın, Hilal 2, Ihlamur, Irmak, Köprübaşı, Marmara 2, Mustafa Kemalpaşa, Oğuzhan, Serap, Yaya, Çavuşpaşa, Çavuşpaşa Köprü Yolu, Çitlenbik, İbrahim Çallı, Şirin Sokakları'nda 09:00 - 13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

4 10
Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: 20 Mart elektrik kesintileri - Resim: 5

Beylikdüzü:

Yakuplu Mahallesi: Haramidere Sanayi Sitesi N-O Blok ve civarında 08:00 - 19:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

5 10
Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: 20 Mart elektrik kesintileri - Resim: 6

Esenyurt:

Belirli bölgelerde 10 saat süresince elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Küçükçekmece:

Bazı bölgelerde 10 saat süresince elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 10
Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: 20 Mart elektrik kesintileri - Resim: 7

Silivri İlçesi:Merkez-Ortaköy Mahallesi: 400., Bahçelievler, Bigados, Göktuğ, Güvenç, Hakanbey, Hakem, Karameşe, Seçil ve Zırh sokaklarında, 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Merkez-Akören Mahallesi: Altay, Aliman, Arabacı, Baba Küstü, Bağlarbaşı, Burgu, Cambazoğlu, Cedit Ali Paşa, Ceviz Bağları, Cevizdere, Demireroğlu, Değirmencioglu, Dündar, Emir Külal, Er, Eşrefoğlu, Fanatik, Göldağı, Gürsel, Halil Çeşme, Hanice, Hatip, Herkül, Karaman, Kepçeli, Kıvırcık, Korucu, Korucuoğlu, Kirazlımescit, Leylek Kavak, Merkez, Ortaköy, Oyali, Paşa, Perşembe Çıkmazı, Sağlık, Seher Yıldız, Sultan Çeşme, Söğüt Pınar, Çarşamba Çıkmazı, Çukurçeşme, Özay ve Ümit Aksun sokaklarında, 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.


Çayırova İlçesi:

Çayırova Merkez: Çayırova Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
İMES Mahallesi: İMES, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Darıca İlçesi:

Darıca Merkez: Darıca Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Bayramoğlu Mahallesi: Bayramoğlu, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

7 10
Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: 20 Mart elektrik kesintileri - Resim: 8

Kartal İlçesi:

Atalar Mahallesi: Mustafa Kemal, Orta, Gümüşpala, Esentepe, Huzur ve Atalar sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Cevizli Mahallesi: Cevizli, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Soğanlık Mahallesi: Soğanlık, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Pendik İlçesi:

Kaynarca Mahallesi: Kaynarca, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
İMES Mahallesi: İMES, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

8 10
Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: 20 Mart elektrik kesintileri - Resim: 9

Maltepe İlçesi:

Altayçeşme Mahallesi: Altayçeşme, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
İdealtepe Mahallesi: İdealtepe, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Sancaktepe İlçesi:

Mevlana Mahallesi: Mevlana, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Yenidoğan Mahallesi: Yenidoğan, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Şile İlçesi:

Şile Merkez: Şile Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Ağva Mahallesi: Ağva, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Gebze İlçesi:

Osb Mahallesi: Osb, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Pelitli Mahallesi: Pelitli, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 10
Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: 20 Mart elektrik kesintileri - Resim: 10

Kocaeli İlçesi:

Kocaeli Merkez: Kocaeli Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 10
elektrik kesintisi istanbul