Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: 20 Mart elektrik kesintileri
20 Mart 2025 Perşembe günü İstanbul'da planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. Bu kesintiler, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli ilçeler ve mahallelerde gerçekleşecektir. 20 Mart perşembe İstanbul elektrik kesintileri...
Aşağıda, etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri detaylı olarak listelenmiştir:
Avcılar:
Merkez-Ambarlı Mahallesi: Ceyhan ve Martı Sokakları'nda 13:00 - 16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır
Bağcılar:
Merkez-Fevzi Çakmak Mahallesi: 2002., 2005., 2006., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2019., 2020., 2027., 2028., 2029., 2030., 2031., 2033., 2034., 2035., 2036., 2051., 2052. Sokakları'nda 11:00 - 13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Bahçelievler:
Merkez-Siyavuşpaşa Mahallesi: Aydın, Hilal 2, Ihlamur, Irmak, Köprübaşı, Marmara 2, Mustafa Kemalpaşa, Oğuzhan, Serap, Yaya, Çavuşpaşa, Çavuşpaşa Köprü Yolu, Çitlenbik, İbrahim Çallı, Şirin Sokakları'nda 09:00 - 13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.
Beylikdüzü:
Yakuplu Mahallesi: Haramidere Sanayi Sitesi N-O Blok ve civarında 08:00 - 19:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Esenyurt:
Belirli bölgelerde 10 saat süresince elektrik kesintisi yaşanacaktır.
Küçükçekmece:
Bazı bölgelerde 10 saat süresince elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Silivri İlçesi:Merkez-Ortaköy Mahallesi: 400., Bahçelievler, Bigados, Göktuğ, Güvenç, Hakanbey, Hakem, Karameşe, Seçil ve Zırh sokaklarında, 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Merkez-Akören Mahallesi: Altay, Aliman, Arabacı, Baba Küstü, Bağlarbaşı, Burgu, Cambazoğlu, Cedit Ali Paşa, Ceviz Bağları, Cevizdere, Demireroğlu, Değirmencioglu, Dündar, Emir Külal, Er, Eşrefoğlu, Fanatik, Göldağı, Gürsel, Halil Çeşme, Hanice, Hatip, Herkül, Karaman, Kepçeli, Kıvırcık, Korucu, Korucuoğlu, Kirazlımescit, Leylek Kavak, Merkez, Ortaköy, Oyali, Paşa, Perşembe Çıkmazı, Sağlık, Seher Yıldız, Sultan Çeşme, Söğüt Pınar, Çarşamba Çıkmazı, Çukurçeşme, Özay ve Ümit Aksun sokaklarında, 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Çayırova İlçesi:
Çayırova Merkez: Çayırova Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
İMES Mahallesi: İMES, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Darıca İlçesi:
Darıca Merkez: Darıca Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Bayramoğlu Mahallesi: Bayramoğlu, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Kartal İlçesi:
Atalar Mahallesi: Mustafa Kemal, Orta, Gümüşpala, Esentepe, Huzur ve Atalar sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Cevizli Mahallesi: Cevizli, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Soğanlık Mahallesi: Soğanlık, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Pendik İlçesi:
Kaynarca Mahallesi: Kaynarca, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
İMES Mahallesi: İMES, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Maltepe İlçesi:
Altayçeşme Mahallesi: Altayçeşme, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
İdealtepe Mahallesi: İdealtepe, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Sancaktepe İlçesi:
Mevlana Mahallesi: Mevlana, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Yenidoğan Mahallesi: Yenidoğan, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Şile İlçesi:
Şile Merkez: Şile Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Ağva Mahallesi: Ağva, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Gebze İlçesi:
Osb Mahallesi: Osb, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Pelitli Mahallesi: Pelitli, Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Kocaeli İlçesi:
Kocaeli Merkez: Kocaeli Merkez, Huzur ve Esentepe sokaklarında, 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.