Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandı

İstanbul’da 10 Aralık Çarşamba günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin nedeni bakım, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları olarak açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul’da 10 Aralık Çarşamba günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

Bazı bölgelerde kesintiler 10 saate kadar sürecek. 

BEDAŞ’ın yayımladığı duyurulara göre kesintiler, bakım–onarım ve arıza çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek

