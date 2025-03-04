Elektrik kesintisine hazır olun:4 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintileri

5 Mart 2025 tarihinde, İstanbul'da bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecektir. Bu kesintiler, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak. İşte yarın İstanbul'da yaşanacak olan elektrik kesintileri...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Elektrik kesintisine hazır olun:4 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintileri - Resim: 1

Aşağıda, etkilenecek ilçe ve mahalleler detaylı bir şekilde listelenmiştir:

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Elektrik kesintisine hazır olun:4 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintileri - Resim: 2

1. Bağcılar:

Mahalleler: Bağcılar Merkez, Göztepe, Yüzyıl
Saatler: 09:00 - 17:00
Açıklama: Şebeke hatlarında yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

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Elektrik kesintisine hazır olun:4 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintileri - Resim: 3

2. Bahçelievler:

Mahalleler: Bahçelievler Merkez, Yenibosna
Saatler: 10:00 - 16:00
Açıklama: Trafo merkezinde gerçekleştirilecek revizyon çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.

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Elektrik kesintisine hazır olun:4 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintileri - Resim: 4

3. Bakırköy:

Mahalleler: Bakırköy Merkez, Yeşilköy
Saatler: 08:30 - 12:30
Açıklama: Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

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Elektrik kesintisine hazır olun:4 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintileri - Resim: 5

4. Bayrampaşa:

Mahalleler: Bayrampaşa Merkez, Kocatepe
Saatler: 09:30 - 15:30
Açıklama: Şebeke altyapı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

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Elektrik kesintisine hazır olun:4 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintileri - Resim: 6

5. Beşiktaş:

Mahalleler: Beşiktaş Merkez, Levent, Etiler
Saatler: 09:00 - 17:00
Açıklama: Trafo bakımı ve sistem güncellemeleri nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

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Elektrik kesintisine hazır olun:4 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintileri - Resim: 7

6. Beylikdüzü:

Mahalleler: Beylikdüzü Merkez, Kavaklı
Saatler: 08:00 - 14:00
Açıklama: Şebeke hatlarında yapılacak iyileştirmeler nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

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Elektrik kesintisine hazır olun:4 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintileri - Resim: 8

7. Büyükçekmece:

Mahalleler: Büyükçekmece Merkez, Mimarsinan
Saatler: 10:00 - 16:00
Açıklama: Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

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Elektrik kesintisine hazır olun:4 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintileri - Resim: 9

8. Esenler:

Mahalleler: Esenler Merkez, Oruçreis
Saatler: 09:30 - 15:30
Açıklama: Trafo revizyonu ve şebeke bakımı sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

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Elektrik kesintisine hazır olun:4 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintileri - Resim: 10

9. Esenyurt:

Mahalleler: Esenyurt Merkez, Pınar
Saatler: 08:30 - 12:30
Açıklama: Sistem güncellemeleri ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
10. Gaziosmanpaşa:

Mahalleler: Gaziosmanpaşa Merkez, Karadeniz
Saatler: 10:00 - 16:00
Açıklama: Şebeke altyapı çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi olacaktır.
11. Güngören:

Mahalleler: Güngören Merkez, Merter
Saatler: 09:00 - 17:00
Açıklama: Bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.
12. Kağıthane:

Mahalleler: Kağıthane Merkez, Sanayi
Saatler: 08:00 - 14:00
Açıklama: Trafo bakımı ve şebeke güncellemeleri nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
13. Küçükçekmece:

Mahalleler: Küçükçekmece Merkez, Atakent
Saatler: 09:30 - 15:30
Açıklama: Şebeke hatlarında yapılacak iyileştirmeler nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.
14. Maltepe:

Mahalleler: Maltepe Merkez, Zümrütevler
Saatler: 10:00 - 16:00
Açıklama: Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.
15. Pendik:

Mahalleler: Pendik Merkez, Kaynarca
Saatler: 08:30 - 12:30
Açıklama: Trafo revizyonu ve şebeke bakımı sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.
16. Sancaktepe:

Mahalleler: Sancaktepe Merkez, Mevlana

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