Elektrik kesintisine hazır olun:4 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintileri
5 Mart 2025 tarihinde, İstanbul'da bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecektir. Bu kesintiler, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak. İşte yarın İstanbul'da yaşanacak olan elektrik kesintileri...
Aşağıda, etkilenecek ilçe ve mahalleler detaylı bir şekilde listelenmiştir:
1. Bağcılar:
Mahalleler: Bağcılar Merkez, Göztepe, Yüzyıl
Saatler: 09:00 - 17:00
Açıklama: Şebeke hatlarında yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
2. Bahçelievler:
Mahalleler: Bahçelievler Merkez, Yenibosna
Saatler: 10:00 - 16:00
Açıklama: Trafo merkezinde gerçekleştirilecek revizyon çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.
3. Bakırköy:
Mahalleler: Bakırköy Merkez, Yeşilköy
Saatler: 08:30 - 12:30
Açıklama: Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.
4. Bayrampaşa:
Mahalleler: Bayrampaşa Merkez, Kocatepe
Saatler: 09:30 - 15:30
Açıklama: Şebeke altyapı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.
5. Beşiktaş:
Mahalleler: Beşiktaş Merkez, Levent, Etiler
Saatler: 09:00 - 17:00
Açıklama: Trafo bakımı ve sistem güncellemeleri nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
6. Beylikdüzü:
Mahalleler: Beylikdüzü Merkez, Kavaklı
Saatler: 08:00 - 14:00
Açıklama: Şebeke hatlarında yapılacak iyileştirmeler nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.
7. Büyükçekmece:
Mahalleler: Büyükçekmece Merkez, Mimarsinan
Saatler: 10:00 - 16:00
Açıklama: Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.
8. Esenler:
Mahalleler: Esenler Merkez, Oruçreis
Saatler: 09:30 - 15:30
Açıklama: Trafo revizyonu ve şebeke bakımı sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.
9. Esenyurt:
Mahalleler: Esenyurt Merkez, Pınar
Saatler: 08:30 - 12:30
Açıklama: Sistem güncellemeleri ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
10. Gaziosmanpaşa:
Mahalleler: Gaziosmanpaşa Merkez, Karadeniz
Saatler: 10:00 - 16:00
Açıklama: Şebeke altyapı çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi olacaktır.
11. Güngören:
Mahalleler: Güngören Merkez, Merter
Saatler: 09:00 - 17:00
Açıklama: Bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.
12. Kağıthane:
Mahalleler: Kağıthane Merkez, Sanayi
Saatler: 08:00 - 14:00
Açıklama: Trafo bakımı ve şebeke güncellemeleri nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
13. Küçükçekmece:
Mahalleler: Küçükçekmece Merkez, Atakent
Saatler: 09:30 - 15:30
Açıklama: Şebeke hatlarında yapılacak iyileştirmeler nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.
14. Maltepe:
Mahalleler: Maltepe Merkez, Zümrütevler
Saatler: 10:00 - 16:00
Açıklama: Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.
15. Pendik:
Mahalleler: Pendik Merkez, Kaynarca
Saatler: 08:30 - 12:30
Açıklama: Trafo revizyonu ve şebeke bakımı sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.
16. Sancaktepe:
Mahalleler: Sancaktepe Merkez, Mevlana