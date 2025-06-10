Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri

BEDAŞ, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda; AYEDAŞ ise Anadolu Yakası’nda 11 Haziran 2025 Çarşamba günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak mahalleleri açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 1

Elektriklerin ne zaman geleceği, kesintinin hangi mahalleleri etkileyeceği soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kesinti bilgilerine, AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın resmi internet siteleri ya da ALO 186 Çağrı Merkezi üzerinden ulaşılabiliyor.

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 2

Planlı kesintiler, hem bakım-onarım çalışmaları hem de elektrik şebekelerinin iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. İstanbul’da 11 Haziran'da yaşanacak kesintilerin tam listesi ve kesinti süreleri ilgili kurumların web sitelerinde "Planlı Kesintiler" bölümünde yer alıyor. Ayrıca BEDAŞ aboneleri, SMS bilgilendirme sistemine kayıt olarak kesinti bilgilerini cep telefonlarından da öğrenebiliyor.

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 3

İstanbul’da elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler için AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın sorgulama ekranları şu şekilde:

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 4

AYEDAŞ (Anadolu Yakası): www.ayedas.com.tr
BEDAŞ (Avrupa Yakası): www.bedas.com.tr

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 5
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 6
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 8
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 9
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 10
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 11
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 12
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 13
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 14
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 15
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 16
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 17
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 18
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 19
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 20
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 21
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 22
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 23
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 24
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 25
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 26
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 27
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 28
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 29
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 30
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 31
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 32
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 33
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 34
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 35
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 36
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 37
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 38
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 39
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 40
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 41
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 42
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 43
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 44
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 45
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 46
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 47
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 48
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 49
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 50
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 51
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 52
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 53
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 54
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 55
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 56
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 57
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 58
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 59
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 60
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 61
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 62
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 63
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 64
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elektrik kesintisi bu ilçelere elektrik verilmeyecek