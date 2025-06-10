Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 11 Haziran elektrik kesintileri

Planlı kesintiler, hem bakım-onarım çalışmaları hem de elektrik şebekelerinin iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. İstanbul’da 11 Haziran'da yaşanacak kesintilerin tam listesi ve kesinti süreleri ilgili kurumların web sitelerinde "Planlı Kesintiler" bölümünde yer alıyor. Ayrıca BEDAŞ aboneleri, SMS bilgilendirme sistemine kayıt olarak kesinti bilgilerini cep telefonlarından da öğrenebiliyor.