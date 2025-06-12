Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri
BEDAŞ, İstanbul'da 13 Haziran 2025 Cuma günü planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleleri duyurdu. Kesintiler, Avrupa ve Anadolu yakasında birçok noktada etkili olacak.
Elektriklerin kesilmesiyle birlikte vatandaşlar, “Elektrikler ne zaman gelecek?”, “Kesinti ne kadar sürecek?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. 13 Haziran Cuma günü yaşanacak kesintiler, ALO 186 üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın resmi internet siteleri aracılığıyla takip edilebiliyor.
İstanbul'da elektrik kesintisi olan bölgeler nasıl sorgulanır?
İstanbul’un Anadolu Yakası’nda planlı elektrik kesintileri AYEDAŞ, Avrupa Yakası’nda ise BEDAŞ tarafından yürütülüyor.
AYEDAŞ: Anadolu yakasındaki elektrik kesintileriyle ilgili güncel bilgilere www.ayedas.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
BEDAŞ: Avrupa yakasında yapılacak planlı kesintiler için www.bedas.com.tr sitesinin ana sayfasında yer alan “Planlı Kesintiler” bölümünden bilgi alınabilir.
Ayrıca, BEDAŞ 186 mobil uygulaması ya da SMS bilgilendirme sistemiyle de kesinti bilgileri paylaşılmaktadır. Vatandaşlar, elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmak adına bu kaynakları düzenli olarak takip edebilir.