Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri

Elektriklerin kesilmesiyle birlikte vatandaşlar, “Elektrikler ne zaman gelecek?”, “Kesinti ne kadar sürecek?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. 13 Haziran Cuma günü yaşanacak kesintiler, ALO 186 üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın resmi internet siteleri aracılığıyla takip edilebiliyor.