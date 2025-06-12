Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri

BEDAŞ, İstanbul'da 13 Haziran 2025 Cuma günü planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleleri duyurdu. Kesintiler, Avrupa ve Anadolu yakasında birçok noktada etkili olacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 1

Elektriklerin kesilmesiyle birlikte vatandaşlar, “Elektrikler ne zaman gelecek?”, “Kesinti ne kadar sürecek?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. 13 Haziran Cuma günü yaşanacak kesintiler, ALO 186 üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın resmi internet siteleri aracılığıyla takip edilebiliyor.

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 2

İstanbul'da elektrik kesintisi olan bölgeler nasıl sorgulanır?

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 3

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda planlı elektrik kesintileri AYEDAŞ, Avrupa Yakası’nda ise BEDAŞ tarafından yürütülüyor.

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 4

AYEDAŞ: Anadolu yakasındaki elektrik kesintileriyle ilgili güncel bilgilere www.ayedas.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
BEDAŞ: Avrupa yakasında yapılacak planlı kesintiler için www.bedas.com.tr sitesinin ana sayfasında yer alan “Planlı Kesintiler” bölümünden bilgi alınabilir.

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 5

Ayrıca, BEDAŞ 186 mobil uygulaması ya da SMS bilgilendirme sistemiyle de kesinti bilgileri paylaşılmaktadır. Vatandaşlar, elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmak adına bu kaynakları düzenli olarak takip edebilir.

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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 6
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 7
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 8
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 9
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 10
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 11
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 12
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 13
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 14
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 15
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 16
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 17
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 18
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 19
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 20
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 21
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 22
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 23
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 24
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 25
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 26
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 27
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 28
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 29
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 30
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 31
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 32
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 33
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 34
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 35
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 36
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 37
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 38
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 39
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 40
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 41
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 42
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 43
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 44
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 45
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 46
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 47
47 51
Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 48
48 51
Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 49
49 51
Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 50
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Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 13 Haziran elektrik kesintileri - Resim: 51
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