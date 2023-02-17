Elektrik süpürgesinin çekim gücünü 2'ye katlayan temizlik hilesi
Elektrik süpürgenizin çekim gücü azaldıysa işte bilmeniz gereken temizlik hilesi. Bu temizlik sırrı sayesinde çekim gücü iki katına çıkacak.
Elektrik süpürgesi, temizlik konusunda evde en büyük yardımcımız. Elektrik süpürgenizin eğer çekim gücü azaldıysa sakın dert etmeyin.
Şimdi sizlerle paylaşacağımız temizlik hileleri sayesinde hem temizlik yaparken işiniz kolaylaşacak hem de elektrik süpürgeniz çok daha iyi çekecek.
GÖRÜNMEYEN YERLERİ BİLE ÇEKMENİZİ SAĞLAYACAK
Yatakların ve koltukların altları herkesin temizlik kabuslarındandır. Bu soruna en etkili çözüm, elektrikli süpürgenin ağzına bir çorap geçirip ulaşılmaz noktaları bu şekilde temizlemek olacaktır. Çorap ya da bir parça kumaş, tozları çekme konusunda mıknatıs işlevi görecektir. Bu basit hile sayesinde elektrik süpürgeniz adeta temizlik canavarına dönüşecek.
ELEKTRİK SÜPÜRGESİ NASIL TEMİZLENİR?
Her kullanımdan sonra yapılması gerekenler;
*Her kullanımdan sonra, tüm fırçaları kontrol ederek fırçada takılmış pislik veya saç olmadığından emin olun.
*Bir fırçanın etrafına sarılmış saç veya gevşek ip varsa, çekmeyin: Bunun yerine kesmek için bir makas kullanın. Daha sonra, dezenfektan sprey ile fırçaları sterilize edin.
HAZNE TÜMÜYLE TEMİZLENMELİ
Evim Dergisi'nin internet sitesinde aktarılanlara göre; Elektrikli süpürge uzmanlarına göre, elektrikli süpürgenizin toz haznesinin tamamen dolmasına izin vermek yerine, her kullandığınızda boşaltmayı deneyin.
*En azından haznenin doluluğu yarısı ila üçte ikisine ulaştığında boşaltın.
*Bu şekilde, haznenin içindeki potansiyel mikropları veya bakteriler haznede yer edinmeden dışarı atmış olursunuz.
*Hazneyi boşaltmak aynı zamanda elektrikli süpürgenizin performansını artırmaya da yardımcı olur.