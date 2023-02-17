Elektrik süpürgesinin çekim gücünü 2'ye katlayan temizlik hilesi

ELEKTRİK SÜPÜRGESİ NASIL TEMİZLENİR?

Her kullanımdan sonra yapılması gerekenler;

*Her kullanımdan sonra, tüm fırçaları kontrol ederek fırçada takılmış pislik veya saç olmadığından emin olun.

*Bir fırçanın etrafına sarılmış saç veya gevşek ip varsa, çekmeyin: Bunun yerine kesmek için bir makas kullanın. Daha sonra, dezenfektan sprey ile fırçaları sterilize edin.