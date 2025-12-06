Elektrik ve su kesintileri bıktırdı: Hatay Kuzeytepe’de altyapı şikâyetleri büyüyor

Yol, su, elektrik vatandaşın en temel hakkı. Ancak Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Kuzeytepe Mahallesinde yaşayanlar alt yapı çalışmaları nedeniyle mağdur. Elektrik ve su kesintileri, tozlu yollar vatandaşı bıktırdı

Yol, su ve elektrik vatandaşın en temel hakkı. Ancak Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Kuzeytepe Mahallesi’nde yaşayanlar, aylardır devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Elektrik ve su kesintileriyle birlikte tozlu yollar, hem esnafı hem de mahalle sakinlerini bıktırdı.

Elektrik ve su kesintilerinin sık yaşandığı mahallede altyapı çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı merak ediliyor. On bin nüfuslu büyük bir yerleşim olan Kuzeytepe’de yol çalışmaları uzadıkça uzuyor; kesintiler hem günlük yaşamı hem de iş hayatını olumsuz etkiliyor.

Enerji kesintilerinin evlerdeki beyaz eşyalara zarar verdiğini belirten vatandaşlar, su olmadığı zaman temizlik ve işlerin aksadığını söylüyor.

Mahallede açılan yeni yollar, güzergâh değişikliklerine de neden oldu. Vatandaşlar mesafelerin uzadığını ifade ederek yeniden düzenleme talep ediyor. Yolların ve köprülerin tamamlanamaması nedeniyle bazı geçişlerin atıl durumda olduğu, bu durumun da kazalara davetiye çıkardığı dile getiriliyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

hatay
