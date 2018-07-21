Mardin'de günlerdir yaşanan elektrik akımındaki düzensizlik hastaları mağdur etti. Mardin Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki hastalar kesintiler nedeniyle başka hastanelere nakledildi.

Mardin'de yaklaşık bir haftadır devam eden elektrik akımındaki dalgalanmaları kesintiye dönüşünce, Devlet Hastanesinde kriz yaşandı.Artuklu ilçesinde bulunan Mardin Devlet Hastanesinde elektrik kesintisiyle birlikte jeneratör de arıza yaptı. Ekipler, arızaya müdahale etti, ancak sorun giderilemedi. Çok sayıda ambulans hastane bahçesine getirilerek hazır bekletildi.Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalar, en yakın hastanelere nakledildi.Elektrik şirketi DEDAŞ, hastanedeki kesintinin bina içindeki tesisat arızasından kaynaklandığını savundu.Mardin'de yıllardır elektrik sorunu yaşanıyor. 2013 yılında elektiriğin özelleştirilmesi herkesi mağdur etti. Elektrik şirketi DEDAŞ, yıllardır sorunun çözümü için adım atmıyor. Vatandaş elektriğin yeniden kamuya devredilmesini istiyor.