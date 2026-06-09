Elektrikli bisiklete çarpıp metrelerce sürükledi! 3'ü çocuk 4 yaralı

Çarpışmanın hemen ardından kamyonet, elektrikli bisikleti altına alarak sürüklemeye başladı. Yaşanan bu kazada, bisiklet sürücüsü O.S. ile o sırada yanında bulunan ve aynı aileye mensup oldukları öğrenilen C.S., A.S. ve İ.S. isimli üç çocuk yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi süreçlerini başlattı.