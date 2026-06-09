Elektrikli bisiklete çarpıp metrelerce sürükledi! 3'ü çocuk 4 yaralı
Konya'nın Karatay ilçesinde bir kamyonet elektrikli bisiklete çarptı. Üçü çocuk toplam dört kişinin yaralandığı olayda, aracın altında kalan küçük çocukların kurtarılma anları çevredeki vatandaşların seferberliğiyle gerçekleşti.
Kaza, saat 14.20 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi ile Araplar Caddesi kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Ali Ulvi Kurucu Caddesi üzerinden Ankara Caddesi yönüne doğru seyir halinde olan Z.Y. idaresindeki 42 ABV 619 plakalı kamyonet, kavşak noktasına geldiğinde Suriye uyruklu O.S.'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Çarpışmanın hemen ardından kamyonet, elektrikli bisikleti altına alarak sürüklemeye başladı. Yaşanan bu kazada, bisiklet sürücüsü O.S. ile o sırada yanında bulunan ve aynı aileye mensup oldukları öğrenilen C.S., A.S. ve İ.S. isimli üç çocuk yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi süreçlerini başlattı.
Kavşakta yaşanan çarpışma ve sonrasındaki panik, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazanın nasıl gerçekleştiğini gözler önüne seren görüntülere, kamyonetin elektrikli bisikleti sürükleyerek kavşaktan dönüş yaptığı ve ardından durabildiği anlar yansıyor. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen elektrikli bisiklet sürücüsü O.S.'nin ayağa kalkarak aracın yanına yöneldiği esnada, çevredeki vatandaşlar da hızla yardıma koşuyor.
Kayıtlarda, kazanın etkisiyle savrulan ve yaralanan çocuklardan birinin aracın arkasından geldiği izleniyor. Aynı anlarda kamyonetin altında bir çocuğun daha hareket ettiği görülürken, aracın altında kalan iki çocuk vatandaşların müdahalesiyle yaralı vaziyette bulundukları yerden çıkarılıyor.