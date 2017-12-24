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Elektronik kelepçeli 2 kadın hırsızlık yaparken yakalandı

Darıca ilçesinde, daha önceden işledikleri suçlardan dolayı bileklerinde elektronik kelepçe bulunan 2 kadın evden hırsızlık yapmaya çalışırken yakalandı.

Elektronik kelepçeli 2 kadın hırsızlık yaparken yakalandı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, daha önceden işledikleri suçlardan dolayı bileklerinde elektronik kelepçe bulunan 2 kadın evden hırsızlık yapmaya çalışırken yakalandı.

Darıca Osmangazi Mahallesi Genç Sokak'ta bulunan eve giren hırsızlar, dışarıda bulunan ev sahibinin içeriye girmek için kapıyı açmaya çalıştığını fark edince engel olmak istedi. İçeride bulunanlar, ev sahibinin içeriye girmemesi için kapıyı arkadan itti. Bu sırada hırsızlardan biri çaldığı ziynet eşyaları ile balkondan kaçmayı başardı. Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, 43 yaşındaki E.B. ile 29 yaşındaki P.D.'yi gözaltına aldı.

Polisin yaptığı incelemede E.B. ve P.D.'nin ayak bileklerinde daha önceden işledikleri suçlardan dolayı elektronik kelepçe olduğu fark edildi.

Mahkemeye sevk edilen E.B. ile P.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #elektronik kelepçe
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