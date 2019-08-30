Antalya'da "elektronik sigara" operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak elektronik sigara ve likiti ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kepez ilçesindeki evde elektronik sigara imalatının yapıldığı bilgisine ulaştı.



Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda çok sayıda elektronik sigara ve likiti ele geçirdi.



Operasyonda T.A, Ö.A, ve E.Y. gözaltına alındı.