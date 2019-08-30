Otogardaki saldırı hakkında açıklama yapıldı
Otogardaki saldırı hakkında açıklama yapıldı
Elektronik sigara operasyonunda gözaltılar var
Elektronik sigara operasyonunda gözaltılar var
Hasan Yalçın'sız 17 yıl
Hasan Yalçın'sız 17 yıl
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Elektronik sigara operasyonunda gözaltılar var

Antalya'da "elektronik sigara" operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Elektronik sigara operasyonunda gözaltılar var

Antalya'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak elektronik sigara ve likiti ele geçirildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kepez ilçesindeki evde elektronik sigara imalatının yapıldığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda çok sayıda elektronik sigara ve likiti ele geçirdi. 

Operasyonda T.A, Ö.A, ve E.Y. gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #Elektronik sigara #operasyon
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.