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Elinde torpil patlayan asker, yaralandı

Hatay'da vatani görevini yapan er izinli olarak geldiği Kütahya'daki evinde demir boru içine sıkıştırdığı torpilin patlaması sonucu sağ gözünü ve üç parmağını kaybetti

Elinde torpil patlayan asker, yaralandı

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde izinde olan bir asker, oynadığı torpilin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay’da er olarak vatani görevini yapan Şakir Çelik (21) izinli geldiği Sofular Köyü'ndeki evinde, demir borunun içine sıkıştırdığı torpilin elinde patlaması sonucu yaralandı.

Ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne ardından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan askerin sağ gözünü ve üç parmağını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #torpil #Pazarlar #Kütahya #asker
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