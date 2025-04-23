Elini yıkamak isterken akıma kapıldı: Anne - kız hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde sulama kanalında meydana gelen trajik olayda, 6 yaşındaki bir çocuk ve annesi hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Elini yıkamak isterken akıma kapıldı: Anne - kız hayatını kaybetti
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Olay, Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak'ta yaşandı. Evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isteyen 6 yaşındaki Özlem Ü., henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

Kızını kurtarmak için suya giren anne Cennet Ü. (37) de aynı şekilde akıma kapılarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçla Toprakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan anne ve kızı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından bölgedeki elektrik hattı kesilirken, sulama kanalı ve çevresinde kaçak akımın kaynağını tespit etmek için inceleme başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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