Elma bahçelerinde tarihi bir çiçeklenme dönemi yaşanıyor: Karaman’da rekolte hedefi 800 bin ton

Karaman elma üretiminde rekora koşuyor. Geçen yıl zirai don vurmuştu, bu yıl bahçe ağaçları çiçekten geçilmiyor. Kent, yaklaşık 16 milyon ağaç sayısıyla Türkiye'de birinci sırada. Üretimde ise Isparta'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Geçen yıl yaşanan olumsuz hava koşulları elma üretimine olumsuz yansımış, elma lüks tüketim olmuş, cep yakmıştı. Bu yıl bu durum tersine dönecek.



Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, güzel ve bereketli bir sezon beklediklerini söyledi.



Üreticiler, yeterli yağış ve mevsim normallerindeki hava sıcaklıklarıyla birlikte yüksek rekolte beklentisine girdi.