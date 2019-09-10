Elmalı'nın milli şairi Ayşe Bacı

Antalya Elmalı'nın Yuva köyünde dağlarda bir şair gezer. Bir yandan toprağı işler, bir yandan çobanlık yapar. O işleyen nasırlı eller bir yandan kalem tutar, şiir yazar.

Ayşe Kocabaş memleket ahvalini günümüz sözde aydınlarına taş çıkartan bir sorumlulukla şiirlere döküyor.

Ayşe Bacı, Türk Ordusuyla duyduğu gururu, ABD emperyalizmine duyduğu öfkeyi şiirlerinde ustaca dile getiriyor.

Yıllar önce Balyoz ve Ergenekon tertiplerinde gördüğü ihaneti de şiirleştiren Ayşe Bacı, Doğu Perinçek'in Ermeni soykırım yalanlarına karşı Avrupa'da verdiği mücadeleden de feyz almış.

Bugün sıradaki şiirini Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan analara yazmak istiyor. Torosların şair anasının yüreği Diyarbakır'da ki anaların yürekleri ile atıyor.

Ayşe Bacı, sözü dolandırmadan sorunun kaynağına iniyor.

Şiirlerini kararlı bir milli duruşla yazan Ayşe Kocabaş'ın en büyük dileği, bir gün eserlerini bir kitapta toplayarak gelecek nesillere devretmek.

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