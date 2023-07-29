Emek cephesinden vergi talebi! Tekstil sektöründe daralma tehlikesi

Tekstil sektöründe istihdamda önemli daralma var. Sektör temsilcileri uyarıyor:

- Bu sektör yavaş yavaş darboğaza giriyor. Markalar yavaş yavaş bu ülkeden gidiyor.

Tekstil sektöründe istihdam kaybı 133 binlere ulaştı. 10 ile 99 arasında işçi çalıştıran 604 iş yeri kapandı. Kritik bilgiler Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay'dan geldi:

- Tekstil sektöründe şu an çok sıkıntılı süreçler yaşıyoruz. İhracatta geçen yola göre ciddi bir kayıp var. Biz bu ülkenin yerli ve milli sektörüyüz. Yerli ve milli bir üretim içerisindeyiz. 133 bin istihdam kaybı var. 1,5 milyona yakın kişini. Çalıştığı bir sektörüz. Tahminlerimize göre 4,5 milyon insan bu sektörden geçiniyor. Bu sektör yavaş yavaş darboğaza giriyor.



Ay, istihdam kaybının önüne geçmek ve sektörü canlandırmak için markalaşmaya gidilmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Kısa vadede markalaşmanın olmaması halinde ise marka satın alınması gerektiğini ifade etti:

- Bizim bu markaları ülkede tutmamız gerekir. Çünkü biz markalaşamadık. Bizim ana bir markamız olsaydı bu sıkıntıları yaşamazdık. Bizim hızlıca markalaşmamız gerekir. Çok kaliteli ürünler yapıyoruz. Türkiye tekstil işçisi çok kalifiye bir işçi. İşi zamanında yapıp servis ediyoruz.



Sendika başkanı, emekçilerin en büyük sıkıntısının bugün vergi yükü olduğuna da vurgu yaptı:

- Emekçinin sırtındaki Vergi yükü çok ağırdır. bu kayıt dışını da artırır. Çok kazanandan çok az kazanandan az Vergi alınsın.



Sendika Genel Başkanı, örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması için de hükümete seslendi.



